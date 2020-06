هاجم الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب تصريحاته عن الأزمة الليبية، مؤكدا أن رسائله لا تتجاوز أذانهم.

و أضاف قنونو في تصريحات نشرته صفحة ما تسمى بعملية بركان الغضب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجب على السيسي أن يلتفت للإرهاب الذي يهدد بلاده.

The post قنونو مهاجما السيسي.. رسائله لا تتجاوز أذاننا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24