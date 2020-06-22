أميركا ترفض التصعيد العسكري في ليبيا.. وتتمسك بـ5+5

حث مجلس الأمن القومي الأميركي على وقف التصعيد العسكري في ليبيا، مشددا على ضرورة الاستناد إلى التقدم الذي أحرزته محادثات 5+5 العسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى مسار مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

ودعت الولايات المتحدة طرفي الصراع في ليبيا للعودة الفورية إلى مسار المفاوضات والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

ويأتي الرفض الأمريكي للتصعيد العسكري في ليبيا، بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا “بات شرعيا” بسبب تهديدات “الميليشيات الإرهابية والمرتزقة” لكامل المنطقة.

وشدد السيسي على تمسك مصر بخيار الحل السياسي في ليبيا، وإطلاق مفاوضات التسوية بين طرفي الصراع تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مخرجات عملية مؤتمر برلين، وتطبيق عملي لمبادرة مؤتمر القاهرة، مشيرا إلى أن بلاده باتت معرضة للخطر من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة يهددون حدودها وأمنها.

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