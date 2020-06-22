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«راديو أمريكا»: التدخل التركي في ليبيا مغامرة عسكرية لـ«أردوغان»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال راديو أمريكا إن تركيا تسعى لتحقيق مكاسب دبلوماسية بتدخلها العسكري المباشر في ليبيا، وإن التقدم الذي حققته القوات الموالية لها في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز نفوذ أنقرة في البلد العربي وفي الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الراديو، في تقرير له السبت، أن التدخل التركي الذي ”يشكل مغامرة عسكرية للرئيس رجب طيب أردوغان، أدى بالفعل إلى تغيير قواعد اللعبة في ليبيا“.

وأشار إلى أن وزير خارجية تركيا ورئيس الاستخبارات زارا ليبيا على رأس وفد كبير  ”لتأكيد الدور الحاسم الذي تلعبه تركيا في البلد العربي“، لافتا إلى تقارير تشير إلى أن أنقرة تسعى لإنشاء قاعدة جوية وبحرية في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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