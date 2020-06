كشف مركز البحوث والدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإثنين، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، دفع مؤخرًا مبلغ 12 مليار دولار للحكومة التركية، مقابل تدخلها المباشر في العمليات العسكرية التي جرت حول العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر للمركز أن المبلغ تم تسليمه على عدة مدفوعات، منهم إيداع 8 مليارات دولار من المبلغ في البنك المركزي التركي، بينما تم دفع 4 مليارات دولار نقدًا إلى الحكومة التركية، مشيرا إلى أنه تم منح الجزء الأكبر من المبلغ كوديعة بسبب محاولات الحكومة التركية لتحسين موقعها في الشارع التركي.

وأوضح المصدر أن تحويل الأموال من ليبيا إلى تركيا هو أحد أسباب الدعم التركي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ، والسبب الرئيسي وراء محاولات الوفاق السيطرة على المصرف المركزي.

The post مركز بحثي : السراج دفع لأردوغان 12 مليار دولار لدعمه عسكريا فى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24