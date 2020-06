دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف محادثات لجنة 5+5 .

