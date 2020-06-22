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ما يسمى بمجلس الدولة : لن نقبل بتدخل مصر فى شؤوننا وقادرون على حماية أراضينا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استنكر ما يسمى بمجلس الدولة، الإثنين، بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أثنى من خلاله على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي لوح من خلالها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا.

وأعلن ما يسمى بمجلس الدولة فى بيان له، رفضه لتصريحات الرئيس المصري، مؤكدا أنها تهديد لأمن ليبيا واستقرارها وتنم عن حقد تجاهها، مشيرا إلى أن مصر يكفيها أن تغلق حدودها مع ليبيا للحفاظ على أمنها القومي.

وزعم ما يسمى بمجلس الدولة أن حكومة الوفاق غير المعتمدة من حقها بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وفقا للاتفاق السياسي الذي شارك فيه أطراف المجتمع الليبي، مؤكدا على أن الوفاق قادرة على حماية أراضيها، حسب زعمه.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • انتم مجرد حريم السلطان لاوزن لكم تعيشون فى حماية نفايات ارهابية خوفا من الشعب المسلح ولكنكم واهمون فالشعب العربى الليبى واشقائه لن يسمحوا بتندنيس ارضا ليبيا الطاهرة وحتما سيطهروها من الخوان مثل مصر والسودان رغم انف اردوغان

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  • والله تدعوا بالاسلام وسياتي لكم يوم اسود وهزيمة وخزي في الدنيا وعذاب اليم وخزي في الاخرة
    انتم والمنافق المفتن الغرياني عليه اللعنة الى يوم الدين

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  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة -يامجلس اللصوص لقد سقطتم جميعا ولن تأخذوا نقطة واحدة من بترول شعبنا العربي بليبيا:

    مصر الشقيقة الكبري حماها الله عز وجل
    لاتحب الا الخير لاخوتها العرب كل العرب
    اما الخونة امثالكم المنافقون الذين لايعرفون مامعني وطن عربي
    فلا يعلمون مصر العربية حدودها
    فحدود العرب جميعا من المحيط العربي شرقا الي المحيط الاطلنطي غربا
    هكذا تعلمنا منذ الصغر
    فمصر بيت العرب كل العرب بلا حدود
    وكم شعرنا بالاسي والحزن ونحن نري الخيانة تنخر في قلوبكم اقصد اجسادكم التي هي هياكل بدون قلوب
    تحضرون العثماني وتعطونه مالا تملكون
    من اموال الشعب الليبي
    بل وتعملون اتفاقات باطلة مع الشيطان عدو العرب المعتوه لانكم اصلا باطلون
    ساقطون بالمدة والاكثر اسقطكم الشعب وحكم عليكم بالخيانة
    وقوبة الخيانة للوطن الاعدام رميا بالرصاص مثلما ترمي الكلاب الضالة مثلكم
    تعلمون مصر حدودها السلكية التي وضعها الاستعمار زمان
    هي في قلوب العرب غير موجودة لان
    العرب كما قال رسولنا الكريم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا
    واذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي
    هكذا تداعت مصر والامة العربية للشقيقة
    ليبيا العربية
    جئتم ياخونة باللص الواهم وقال سيعمل قاعدة ويأخذ غنيمة البترول ويسرق كما يريد ان يسرق وانتم توقعون له
    وتلعقون اقدامه حتي يرضي عنكم
    الان هو سيجر اذياله ويهرب من مواجهة اسود الله خير اجناد الارض
    ويترككم فهل سيقبل ان تختبئوا من اعدام الشعب لكم بتركيا ؟؟
    الاجابة لا ولن يعرفكم لانه لم يأخذ ماأراد
    وهو البترول وسيقول لكم
    اذهبوا الي الجيم
    لا اريد ان اري وجوهكم لان شعبه لن يتركه علي قتلاه بسببكم
    انتم عصابة وقف لها المارد العربي
    بن مصر والامة العربية
    فسقطتم
    انتم لسه قاعدين عندكم
    اما صيع الشوارع الذي جلبهم ان لم يعودوا فسيمسحوا
    وان كنت اري انهم جزء من منظومة تستخدم لابتزاز الدول الضعيفة
    ليظل موجودين تحت مسمي مقومة داعش
    فممكن يأخذوا هذه الدمي معهم لهذا الامر او بعضهم ويتركوا بعضهم
    ولن نتركهم ببلادنا ليبيا او غيرها من بلاد العرب
    شفتم الريس السيسي النضيف المتواضع

    قال المشايخ علي راس قوات الجيش وبعد مانخلص
    مهمتنا اذا فكر المعتدي التجاوز
    هنخلص مهمتنا ونرجع تاني
    احنا اسنا طامعين في شيء الا الامن
    والخير لشعب ليبيا
    اشقائنا بنو عمومتنا
    لنترك ليبيا لاهلها ليديروها وينعموا بخيرها لشعبها
    زالله ولي المؤمنين
    والحمد لله
    والله اكبر

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