استنكر ما يسمى بمجلس الدولة، الإثنين، بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أثنى من خلاله على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي لوح من خلالها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا.

وأعلن ما يسمى بمجلس الدولة فى بيان له، رفضه لتصريحات الرئيس المصري، مؤكدا أنها تهديد لأمن ليبيا واستقرارها وتنم عن حقد تجاهها، مشيرا إلى أن مصر يكفيها أن تغلق حدودها مع ليبيا للحفاظ على أمنها القومي.

وزعم ما يسمى بمجلس الدولة أن حكومة الوفاق غير المعتمدة من حقها بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وفقا للاتفاق السياسي الذي شارك فيه أطراف المجتمع الليبي، مؤكدا على أن الوفاق قادرة على حماية أراضيها، حسب زعمه.

The post ما يسمى بمجلس الدولة : لن نقبل بتدخل مصر فى شؤوننا وقادرون على حماية أراضينا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24