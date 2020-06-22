الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا
الاتحاد الأوروبي: التدخلات الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا
الاتحاد الأوروبي: التدخلات الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وين القوة اول ما السيسى اظهر العين الحمراء اتخرس المعتوه واول ما مصر حددت وقف اطلاق النار وخط احمر يوم 8 سكسة وبعد سحق اول محاول من يومها هدوء تام عشر ايام حتى للمليشيات المنفلته حلق حوش الاتراك ياخافوا ما يختسوش
و من روسيا لامريكا للصين لفرنسا لانجلترا ، يا قلبي لا تحزن و ما اسخم من سيدي الا ستي
لا بجد !!!!!! ايه الحياء و الاختشاء ده و انتم بتجيبوا سيرة تركهوديا …. نفس لغة مخاطبة الدولة اليهوديه الاختراع اللي اطلقت علي نفسها اسم اسرائيل تبجحا و زورا…. :
موش اكتر من طق حنك من خدامين الصهيوماسونيه الكبار
البرلمانيون والبرلمانيات – سيشاركون في اخماد الحريق الناري داخل مبنى الصحة العالمية بعد احراق سياراتهم ومنازلهم ومصانعهم في بعض المناطق –
– بعد إطلاق منصات الصواريخ الحقيقية على إستاد البحرين وعاج – مان .. من مكان غير معلوم . حتى يؤكد للفئات الضالة والسوريون هناك معهم ان الحريق الذي في الامارات ليس بسبب عقب السيجارة وأن لا يتركوا الطعام الوفير داخل مطابخ الجراد المقرمش الشهي .
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