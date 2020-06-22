الاتحاد الأوروبي يُهاجم تركيا بسبب ليبيا

‏الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا

‏الاتحاد الأوروبي: التدخلات الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا

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