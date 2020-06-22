ليبيا الان

الاتحاد الأوروبي يُهاجم تركيا بسبب ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‏الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا

‏الاتحاد الأوروبي: التدخلات الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • وين القوة اول ما السيسى اظهر العين الحمراء اتخرس المعتوه واول ما مصر حددت وقف اطلاق النار وخط احمر يوم 8 سكسة وبعد سحق اول محاول من يومها هدوء تام عشر ايام حتى للمليشيات المنفلته حلق حوش الاتراك ياخافوا ما يختسوش

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  • لا بجد !!!!!! ايه الحياء و الاختشاء ده و انتم بتجيبوا سيرة تركهوديا …. نفس لغة مخاطبة الدولة اليهوديه الاختراع اللي اطلقت علي نفسها اسم اسرائيل تبجحا و زورا…. :
    موش اكتر من طق حنك من خدامين الصهيوماسونيه الكبار

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  • البرلمانيون والبرلمانيات – سيشاركون في اخماد الحريق الناري داخل مبنى الصحة العالمية بعد احراق سياراتهم ومنازلهم ومصانعهم في بعض المناطق –
    – بعد إطلاق منصات الصواريخ الحقيقية على إستاد البحرين وعاج – مان .. من مكان غير معلوم . حتى يؤكد للفئات الضالة والسوريون هناك معهم ان الحريق الذي في الامارات ليس بسبب عقب السيجارة وأن لا يتركوا الطعام الوفير داخل مطابخ الجراد المقرمش الشهي .

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