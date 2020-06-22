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البكوش: امريكا تدعم الموقف التركي وتخوله بالتدخل في ليبيا.. ومصر لن تستطيع التدخل عسكرايًا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال صلاح البكوش مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لعضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي إن المجلس الرئاسي أصدر بيان جيد وموقف متقدم وصلب عقب تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن في هذه الأوقات البلاد تحتاج لحراك ديبلوماسي حول العالم.

وأضاف :”مصر والسفير الامريكي المشهور بالمفاوضات بين مصر وإسرائيل يقول أن مصر في سبات استراتيجي ومنذ أكثر من 30 عام لم تتحرك وتتصدر المشهد على الرغم من قوتها العسكرية والبشرية وملئ ذلك الفراغ تركيا وغيرها في المنطقة وهذه أحد محركات السيسي فما قاله بالواقع يعني شيء واحد وهو أن حفتر لم يعد لديه القوة حتى للدفاع عن المنطقة الشرقية، السيسي يواجه ثلاث سيناريوهات الأول هو أن الموقف في سرت والجفرة يبقى كما هو عليه الآن والسيناريو الآخر أن حكومة الوفاق وتركيا وروسيا يتوصلوا لإتفاق لينسحب الروس من سرت والجفرة وتدخل حكومة الوفاق ويرفع الحصار عن النفط وهنا ليس هناك مجال لتدخل السيسي”.

وبيّن أن السيناريو الثالث هو عدم خروج الروس من سرت والجفرة ويكون هناك هجوم من قوات الوفاق على سرت والجفرة لأن قوات الوفاق لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بحسب قوله، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة لا يستطيع السيسي التدخل لأن بتدخله وكأنه يدعم الروس وهو ما لاتريده أمريكا.

ورأى أن هناك لحظة فريدة من نوعها في السنوات الأخيرة تتمثل بوجود توافق بين المؤسسة العسكرية في امريكا والسياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي والاستخباراتية مع الناتو الذي يبني توجهاته على الموقف الأمريكي حول خطورة التواجد الروسي في ليبيا وعدم السماح للروس بموضع قدم في ليبيا لأن ذلك يعني أن الجبهة الجنوبية لأوروبا فتحت للروس لذلك امريكا تدعم الموقف التركي وتخوله بالتدخل في ليبيا من أجل منع الروس من أخذ موضع قدم.

وأردف:” ليس هناك مواجهة الآن بين روسيا وتركيا هو يتحدث عن مواجهة بين سرت والجفرة وفيهما روس إذا هجمت قوات الوفاق مدعومة تركياً على سرت والجفرة  في تواجد الروس ما الذي ستقوم به مصر ؟ تتدخل لدعم الروس ضد حكومة الوفاق ؟ اعتقد أن ذلك مستبعد لكن في النهاية اعتقد أنه سيتوصلون لحل تنسحب فيه روسيا من سرت والجفرة ويرفع الحصار عن الموانئ النفطية ودخول قوات الوفاق هناك”.

البكوش إعتبر أن حكومة الوفاق وحليفتها تركيا والطرف الآخر روسيا ومصر وما إلى ذلك اتخذوا قرارات وصعدوا إعلامياً وسياسياً وعسكرياً وأصبح التدخل صعب جداً ومكلف لذلك الدول وخاصة تركيا وروسيا يتنافسان في المنطقة وهما خصوم تاريخيين لكن لا يريدون صدام لأن ليبيا ليست بالمكانة الاستراتيجية كسوريا بالنسبة لتركيا وروسيا، معتقداً أنهما سيتجنبان الإصطدام ولن يكترثان بالأطراف الجانبية الأخرى كمصر حسب تعبيره.

واختتم قائلاً “سيكون هناك وقف إطلاق نار ومفاوضات عاجلاً ام أجلاً السؤال مفاوضات بين من ومن وحول ماذا ؟ حفتر أعتقد أنه عندما يبدأ الحلفاء يتفادونه السيسي جاء بعقيلة صالح على يمينه بدلاً من حفتر وهو كمفاوض سياسي انتهى ولكن المشروع لم ينتهي، المشروع ليس ميت سريراً لا زال هناك آبار النفط والشرق الليبي السيطرة على سرت والجفرة وفتح الموانئ النفطية دون حرب ودخول قوات الوفاق هناك سيزيد من الضغط داخل الشرق الليبي لأنها بدأت هناك كثرة الاعتقالات في المنطقة الشرقية وإختفاء شخصيات، اعتقد أن ذلك سيؤدي لخلخة الوضع وربما نصل لإتفاق”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • البكوش مثل الفنكوش مخلل خلل يستغل غباوة الخرفان ليقول اى كلام فى البذنجان والواقع يكذبه كالاتى :-
    اردوغان مجرد كلب ترامب الاحمق لصيد الفريسة لصالح امريكا بادوار قذرة يخشى ترامب كشفها لانها فى الظلام والدليل على ذلك ما حدث فى السابق فى شمال سوريا لنبنى عليه ما يحدث فى ليبيا حيث حصل اردوغان على موافقة بوتن وترامب على دخول شمال سوريا حيث كان يحلم بالوصل لنفط دير الزور وانتهى الامر بسيطرة امريكا على النفط وسخرت منه عندما طلب منها الحصول على نسبة منه وتركت قواعدها العسكرية على حدود تركيا للروس ولم تعطها لتركيا عضو الناتو
    وفى ليبيا ماحدث ويحدث كالاتى :-
    سمح الروس والامريكان للكلب اردوغان بالقيام بدور قذر يصنف حسب القانون الدولى جريمة حرب بنقل اسلحة وارهابيين من سوريا عبر تركيا فى طائرات وسفن مدنية والجريمة موثقة امام القضاء الايطالى باعتراف طاقم سفينة نانى الالمانية وبعد ان ادى اردوغان دوره وضغط حلفاء الجيش الوطنى لسحب الجيش من غرب ليبيا لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة الامريكية الروسية فامريكا ستحصل على قاعدة الوطية ولم يكن ممكنا ان تاخذها مباشرة من الجيش الوطنى ونرى اليوم الافريكوم ينفذ ذلك فى مقابلة مع السراج الذى سيكون الضغط عليه قويا للتخلص من المليشيات الارهابية بالتعاون مع الافريكوم على طريقة سرت وبالتالى ستدخل المليشيات الارهابية فى حروب طاحنة فيما بينها اما ما قاله الرئيس المصرى فمتفق عليه دوليا وقالها صراحة السيسى معنا الشرعية الدولية اى ان الاشارة تغيرت اصبحت حمراء على اردوغان بعد طلب الامريكان سحب المرتزقة الاتراك والروس وبالتالى لا توجد مشكلة شرقا لان مصر حليف امريكا سيحل محل الروس مع فرنسا لحماية النفط والشركات الغربية من طمع اردوغان مع تصريح بسحق من يتخطى الخط الاحمر الذى اعلنه السيسى ومتفق عليه دوليا لهذا صدم اردوغان ولم يرد على السيسى المدعوم من اقوى حلفاء امريكا فى المنطقة السعودية والامارات والاردن

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  • اما مايدل على قوة مصر العسكرية بغض النظر عن التصنيف الدولى كاقوى قوة فى المنطقة والاول افريقيا وعربيا واسلاميا والرابع بريا والسادس بحريا كل هذا مش مهم الاهم منه ان مصر ادخلت كل انواع الاسلحة الثقيلة فى سيناء دون مبالاة بمعاهدة السلام مع اسرائيل التى كانت سببا فى انتشار الارهاب بها واصبحت سيناء كاملة السيادة وهذا مايزعج اسرائيل وكلابها فى تركيا وقطرائيل فرغم سعار قنواتهم الموجهة ضد الجيش المصرى وتحريض على قتل الضباط والجنود الا ان النتيجة عكسية تماما فالجيش المصرى يزداد قوة بفضل غباوتهم اولا ثم ذكاء القيادة المصرية

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  • نفس غباوة هذا البكوش مفيدة فى التعرف على احدث صيحة فى الفبركة والاكاذيب مقابل ملايين يحصل عليها هؤلاء الكلاب بينما سخرنا الله لخدمة الجيش الوطنى الليبى لوجه الله طواعية بخبرات سياسية كبيرة يكفى ان اقول ان صاحب اكبر قناة للشر فى تركيا تلميذ بالنسبة لى رغم انه من يوزع اموال قطرائيل وبدأ نشاطه السياسى وهو طالب بكلية الحقوق من بيتنا خسارة فيه الشاى الذى طفحه من الايدى والكوكاكولا والجاتوه الذى اعطيته له فى الشارع امام البيت بعد ان ركن سيارته البيجو الخضراء الان طبعا الاموال الحرام وقصور الدنيا اعمته ونسى نهايته فى الاخرة فى الدرك الاسفل من النار

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