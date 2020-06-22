صهد: الجامعة العربية تحولت إلى منظمة فاقدة للأهلية والشرعية

ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد القيادي بحزب الجبهة الوطنية إن الجامعة العربية تحولت إلى منظمة فاقدة الأهلية والشرعية لمخالفتها المتكررة لبنود ميثاقها ولأهدافها ومقاصدها وتاريخها حافل بمواقف وقرارات لا تستند على مشروعية الميثاق وهي تجاهلت ما وصفها بـ”حروب حفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) التي شاركت فيها ودعمتها دول أعضاء بالجامعة علاوة على مشاركة دول أجنبية عرف منها حتى الآن فرنسا وروسيا.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21″ المملوك لدولة قطر إلى أن الجامعة الآن تعد لاجتماع بمخالفة للميثاق ولقواعد الإجراءات استجابة لطلب مصر ، مضيفاً :” في وقت يهدد رئيسها ويتوعد بغزو ليبيا لذا هذا الإجتماع هو محاولة بائسة رخيصة لاستخراج قرار يبرر للسيسي غزو الأراضي الليبية والإمعان في استمرار الحروب ” على حد زعمه .

واختتم عضو المجلس الاستشاري الموالي لتركيا قائلاً : “هذه المنظمة فقدت كل ما يحمله اسمها من معان، وما يحمله ميثاقها من قيم وأصبح أمينها العام خادما التوجهات العدوانية لدول بعينها وفي تاريخها محاولة عرقلة استقلال ليبيا وشرعنة الغزو الأمريكي للعراق والتماهي مع استخفاف القذافي باجتماعاتها”.

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