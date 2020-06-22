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النعاس: نحن في ليبيا لا نقيم للجامعة العربية ولا لاجتماعاتها أو قراراتها أي وزن

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توقعت أمين عام حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن تتقارب جامعة الدول العربية فعلياً مع معسكر الشرق خاصة أن من يمثلون هذه المنطقة في ليبيا هم مجرد “بيادق” لمن يحرك الجامعة العربية الآن.

وأشارت في تصريح لموقع” عربي21″ القطري إلى أن الجامعة العربية مسيطر عليها من قبل دول معينة ولم تعد بجامعة للشعوب العربية ولم تخدم قضاياهم أو نضالهم ضد حكام مستبدين بحسب قوله.

كما استطردت حديثها:”لذا نحن في ليبيا لا تقيم لها ولا لاجتماعاتها أو قراراتها أي وزن ويندرج الاجتماع المقبل تحت هذا الأمر”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • واضح ان النعاس خارجة من خيمة الجهاد ولم تغطى مؤخرتها قبل ان تنام وتحلم لان اى مبتدأ فى السياسة يعرف ان قرارات جامعة الدول العربية تصدر بالتوافق ويمكن لرفض دولة واحدة ان يعطل صدور القرار يابنت الحمار فهى مجرد وسيلة لشرعنة اى تدخل عسكرى مثلما يفعل السراج باسم حكومة الوفاق ولا يهتم بتوافق جميع الاعضاء ورغم ان قرارتها لاوزن لها كما تقولى ياميبونة فانها وسيلة لردع الجبان اردوغان عسكريا وبالطبع هناك دول التحالف العربى تمثل القرار العربى دوليا فمصر قلب الامة العربية واكبرها والسعودية قلب الامة الاسلامية وقبلتها والامارات اكثر الدول العربية تقدما المهم من يملك قوة الردع وهى الدول الداعمة للجيش الوطنى الذى يزعج لبوة مثلك لم تنزعج من احتلال تركى ومرتزقة سوريين يفسدون فى الارض وبغتصبون الحرائر وهذا لا يزعجك لانك ميبونة ومتناك اصلا

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