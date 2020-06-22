“الثني” يتابع سير أعمال صيانة محطات وآبار المياه بالمرج وبوترابة وسوسة ودرنة وطبرق

تابع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أعمال صيانة محطات وآبار المياه بمدن المرج وبوترابة وسوسة ودرنة وطبرق، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وناقش الثني خلال الاجتماع اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع صيانة حقل آبار الغريب المغذي لمدينة المرج والمناطق المجاورة لها، وأفاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد المائية بأن أعمال الصيانة تجري وفقا للجدول الزمني المعد لها.

وفي سياق متصل، قدم الدرسي للرئيس الوزراء جملة المتطلبات والاحتياجات وقطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانة لمحطة تحلية المياه بمدينة سوسة، على أن يتم اعتماد قائمة المتطلبات هذه من قبل الإدارات المختصة في الشركة العامة للمياه.

وفي السياق ذاته، بحث الاجتماع مشروع صيانة محطة تحلية المياه بمدينة طبرق، ومحطة تحلية المياه بمنطقة بوترابة، وأوضح رئيس مجلس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية أن المؤسسة تنتظر إحالة كل ما يتعلق بأعمال الصيانة للمحطتين من قبل مدرائها والمسؤولين في الشركة العامة للمياه، تمهيداً لاعتمادها وإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بالخصوص.