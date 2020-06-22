“الثني” يتابع سير أعمال صيانة محطات وآبار المياه بالمرج وبوترابة وسوسة ودرنة وطبرق

تابع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أعمال صيانة محطات وآبار المياه بمدن المرج وبوترابة وسوسة ودرنة وطبرق، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
وناقش الثني خلال الاجتماع اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع صيانة حقل آبار الغريب المغذي لمدينة المرج والمناطق المجاورة لها، وأفاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد المائية بأن أعمال الصيانة تجري وفقا للجدول الزمني المعد لها.
وفي سياق متصل، قدم الدرسي للرئيس الوزراء جملة المتطلبات والاحتياجات وقطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانة لمحطة تحلية المياه بمدينة سوسة، على أن يتم اعتماد قائمة المتطلبات هذه من قبل الإدارات المختصة في الشركة العامة للمياه.
وفي السياق ذاته، بحث الاجتماع مشروع صيانة محطة تحلية المياه بمدينة طبرق، ومحطة تحلية المياه بمنطقة بوترابة، وأوضح رئيس مجلس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية أن المؤسسة تنتظر إحالة كل ما يتعلق بأعمال الصيانة للمحطتين من قبل مدرائها والمسؤولين في الشركة العامة للمياه، تمهيداً لاعتمادها وإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بالخصوص.
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