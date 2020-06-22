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السراج يلتقي قائد “أفريكوم” بحضور باشاغا والجويلي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأكيداً لما انفردت به 218، وصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند إلى مدينة زوارة، صباح اليوم الاثنين، للقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقالت بلدية زوارة إن مطار المدينة استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي حضر الاجتماع المُغلق المُقام في صالة كبار الزوارة إضافة إلى آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.

وكان السراج قد التقى قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، في العاصمة التونسية في 27 أغسطس من العام الماضي 2019 بحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وتصدر الملف الأمني حينها الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في المنطقة وأهمية معالجة تهديد التنظيمات الإرهابية. وعلى الرغم من عدم وجود أفراد أفريكوم حاليا في ليبيا، إلا أن القيادة تواصل مراقبة الأوضاع فيها وتقييم جدوى وجود عسكري أميركي متجدد بمجرد أن تسمح البيئة الأمنية بذلك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • قلنا من البداية ان قاعدة الوطية ستكون للافريكوم ومن غير المعقول ان يسلمها الجيش الوطنى وكان لابد من تركها للاتراك لتذهب للامريكان لعبة قديمة ومعروفة

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