أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استكمال إجراءات تسليم واستلام إدارة مستشفى الحوادث أبي سليم بطرابلس استناداً لقرار وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم رقم (124) لسنة 2020م القاضي بتكليف البشير محمد البشير قوّاس مديرًا عامًا لمستشفى الحوادث أبي سليم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مراسم التسليم والاستلام جرت بين مديرَي الإدارة السابق والمكلف بحضور لجنة من وزارة الصحة يترأسها جمعة جبيل وعضوية صلاح سحبون ومحمد الرحيبي ووفقًا لما جاء في محضر التسليم والاستلام فإن اللجنة المكلفة أنجزت المهام المكلفة بها وأنهت جرد مكتب المدير العام والخزينة والصكوك واستلمت أختام القرارات والمدير العام.