نورلاند وقائد “الأفريكوم” للسراج: يجب وقف القتال واستئناف المفاوضات

أخبار ليبيا24 – متابعات

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند، اليوم الإثنين بمدينة زوارة، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأكد السفير الأمريكي وقائد قيادة “أفريكوم” خلال هذا الاجتماع على ضرورة وقف الأعمال العسكرية في ليبيا والعودة إلى المفاوضات، بحسب ما نشرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا.

وذكرت السفارة، أن الاجتماع ركّز على الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع، وذلك في سياق تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقدم السفير الأمريكي نورلاند إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي.

وأشار نورلاند، إلى أنّ العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية.

وشدد نورلاند، على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين، على حد قوله.

من جانبه، قدّم الجنرال تاونسند وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، والأخطار التي يشكلها دعم روسيا لعمليات فاغنر، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد تاونسند، أن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وفّرت الأمن اللازم الذي مكَّن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع رئيس الوزراء السراج، وفق قوله.

وقال تاونسند: “أكدنا للوفد الليبي أنّ جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم”.

وقد أعلنت السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعمّق مشاركتها مع مجموعة كاملة من المحاورين من جميع أنحاء البلاد، وذلك من أجل دعم السيادة الليبية والاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي.

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