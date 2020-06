أعلن حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا سيضع مصر بمواجهة مع تركيا.

