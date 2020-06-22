“الشاطر”: عقيلة صالح ارتكب خيانة لوطنه باستدعاء قوات أجنبية

هاجم عضو المجلس الاستشاري عبد الرحمن الشاطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بسبب موقفه المرحب لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية وقف الاقتتال في ليبيا.

وزعم الشاطر في تدوينة عبر “تويتر” قائلا: “رحب ‎عقيلة صالح بتهديدات السيسي واعتبرها تلبية لطلبه التدخل المصري أمام مجلس النواب المصري”.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري: “عليه أن يدرك أنه ارتكب خيانة لوطنه باستدعاء قوات أجنبية ولا يحق له ذلك إلا إذا فوض من مجلس النواب في جلسة صحيحة وتصويت حر وبأغلبية مطلقة”، مردفا: “عقيلة خائن لوطنه” على حد ادعائه.

وأعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى ترحيبه واعتزازه بما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال فى بيان اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصـري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي.

وثمن رئيس مجلس النواب وقفة الرئيس المصري الجادة وجهــوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقــف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفــاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســي يُفضي إلى حلول مرضية.

ودعا صالح المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهـــرة، متابعا: أدعو شعبنا العظيم للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.