مسؤول تركي: أنقرة تواصل الاستعداد للسيطرة على سرت والجفرة

قال مسؤول تركي بارز إن تحذير مصر من أنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا المجاورة لها لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين.

وأضاف المسؤول التركي في تصريحات اليوم الاثنين لـ”رويترز” طالبا عدم الكشف عن هويته، إن تصريحات السيسي لا أساس لها، وتركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما.

وتابع المسؤول التركي: “حكومة الوفاق بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الإستراتيجية، التي استولت عليها قوات (المشير خليفة) حفتر في يناير، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب”.

وفي وقت سابق هذا الشهر دعت مصر إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار مبادرة جديدة رحبت بها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات لكن تركيا رفضتها باعتبارها محاولة لإنقاذ حفتر بعد خسائره على أرض المعركة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، اليوم السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وأضاف: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا”، متابعا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي”.