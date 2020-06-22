“الكبير”: المصرف المركزي ملتزم بتطبيق بنود الاتفاق السياسي

وافق محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير على طلب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان، بشأن عدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يكون مخالفاً لبنود الاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة أو غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه.

وأكد الكبير في خطاب بعثه للمجلس الرئاسي، التزام المصرف بتطبيق بنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة، مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه كتاب كاجمان لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس الرئاسي غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس من الترتيبات المالية المعتمدة 2020 ″الطوارئ”.

وأعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن أمله أن يتوصل المجلس الرئاسي للمعالجات اللازمة بالخصوص في أقرب وقتـ لافتا إلى أن المصرف مستمر في تنفيذ باقي أبواب الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي (المرتبات – التسييرية –الدعم) عملا بأحكام الترتيبات المالية المعتمدة 2020.

وجدد الكبير دعوته لكافة مؤسسات الدولة لتوحيد الجهود لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة استشعارا من المصرف لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية.