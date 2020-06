أتخذت الأمم المتحدة قرارًا، الاثنين، بإجراء تحقيق في المزاعم حول انتهاكات في ليبيا، بينها التعذيب، خلال السنوات الأربع الماضية.

