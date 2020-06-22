“أقطاي”: تدخل مصر في ليبيا سيضعها في مواجهة مع تركيا

زعم ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، إن تدخل مصر بشكل مباشر لن تدعمه الجزائر وهي جارة أخرى لليبيا، وسيضع مصر في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أقطاي بحسب “رويترز” معلقا على تصريحات الرئيس المصري بشأن ليبيا: “السيسي ليس لديه القوة أو الجرأة على القيام بذلك”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، أول من أمس السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وأضاف: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا”، متابعا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي”.

ورحبت الحكومة الليبية ومجلس النواب إضافة إلى القبائل الليبية بتصريحات الرئيس السيسي، وأبدت الإمارات والسعودية والأردن والبحرين وكذلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية دعمها للموقف المصري.