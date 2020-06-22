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“أقطاي”: تدخل مصر في ليبيا سيضعها في مواجهة مع تركيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، إن تدخل مصر بشكل مباشر لن تدعمه الجزائر وهي جارة أخرى لليبيا، وسيضع مصر في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أقطاي بحسب “رويترز” معلقا على تصريحات الرئيس المصري بشأن ليبيا: “السيسي ليس لديه القوة أو الجرأة على القيام بذلك”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، أول من أمس السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وأضاف: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا”، متابعا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي”.

ورحبت الحكومة الليبية ومجلس النواب إضافة إلى القبائل الليبية بتصريحات الرئيس السيسي، وأبدت الإمارات والسعودية والأردن والبحرين وكذلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية دعمها للموقف المصري.

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أردوغان المبادرة المصرية تركيا ليبيا مصر ياسين أقطاي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت متخلف عقليا فعضو حلف الناتو خارج اراضيه معتد اثيم لا حماية له وسيتم سحقه فى ليبيا بتحالف مصر مع ثلاثة ناتو قبرص واليونان وفرنسا وهى دولة كبرى تملك حق الفيتو صحيح اللى اختشوا ماتوا وانت مجرد كلب عند المعتوه وكلامك لاوزن له فوقت الجد سيتخلص منك ارضاء للسيسى اذا زعل منك وقرر حظر استيراد السلع التركية بالتعاون مع السعودية والامارات مما يعنى افلاس اقتصادى وبطالة وسقوط للمعتوه !!!

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  • اتمنى عقد اجتماع قمة بين الدول العربية الكبرى فى مصر بين السعودية ومصر والامارات والاردن والعراق والمغرب والجزائر لتوجيه انذار لاردوغان بالانسحاب من الاراضى العربية فى ليبيا وسوريا ةالعراق والا سيتم فرض مقاطعة اقتصادية على تركيا

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  • وين اردوغان ياحمار واضح ان اتشل من الصدمة كان طمعان فى النفط وسرت طلعت خارج مهام كلب ترامب اخره خط الموت الاحمر شرقه منطقة نفوذ فرعون يحافظ على نفط الشعب الليبى فهو امين عليه ولا يطمع فيه اما قردوغان المزور الكذاب فلا يثق فيه احد

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  • كل العرب بزعامة الشيقيقة الكبرى مصر في مواجهة تركياالان..الله اكبر..الله اكبر..الله اكبر

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