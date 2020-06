قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الاثنين، إن عقد اجتماع بقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنفيذا لقرار الوزير رقم (829) لسنة 2020 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونص القرار على تكليف، المبروك عبدالحفيظ برئاسة الغرفة.

وأضافت الوزارة

في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع إلى

تشكيل لجنة مصغرة لوضع توصيف وآليات التنسيق وتحديد متطلبات عمل الغرفة.

وأوضحت الوزارة أن

الاجتماع خصص لمناقشة آليات التعاون والتنسيق، وسرعة تبادل المعلومات وانسيابها بين

الأجهزة المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من أجل تحقيق الهدف من إنشاء الغرفة

الأمنية المشتركة، والبدء في الإجراءات التنفيذية

The post داخلية الوفاق تشكل لجنة مصغرة لتحديد متطلبات عمل غرفة مكافحة الهجرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24