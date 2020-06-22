خفايا زيارة أفريكوم.. حل الكتائب وعودة المفاوضات ووضع حفتر

أفاد مصدر لقناة “218” أن زيارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفين تاونسند، إلى ليبيا جاءت لسببين، أولهما عسكري يتعلق بالتخوف الأمريكي من نشوب حرب أخرى وصفها تاونسند بأنها ستكون “حرب إقليمية” وعندها لن يستطيع الليبيون الرجوع للمفاوضات، والثاني سياسي لحث الأطراف المتصارعة في ليبيا للعودة إلى طاولة مفاوضات 5 + 5.
وكشف المصدر أن “أفريكوم” هي من اختارت أن يكون اللقاء في مدينة زوارة كونها بعيدة عن طرابلس ولأنها وضعها الأمني مناسب في حين أن الوضع بطرابلس ما يزال غير آمن، حيث تتخوف “أفريكوم” من هجوم الكتائب المسلحة في طرابلس عليهم إذا تم الاجتماع في طرابلس وتسربت أحد محاور النقاش وهو حل كتيبة “غنيوة الككلي والنواصي وكتيبة باب تاجوراء”.
وبحسب المصدر، فإن البداية ستكون بحل كتيبة عبد الغني الككلي (الاغنيوات)، ما يجدد معلومة قديمة تحصلت عليها “218” بأن عبدالغني الككلي سيغادر ليبيا وسيتوجه إلى المغرب للبقاء فيها، وهو ما ذكره هو شخصياً في احدى الاجتماعات الخاصة مع أفراد كتيبته بعد انتهاء الحرب في طرابلس.
من جهتها، أكدت مصادر من داخل الاجتماع أن قيادة “أفريكوم” تُقدّر العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية في حكومة الوفاق وسعيها لفرض الأمن، وأثنت عليه خلال الاجتماع وطالبت منها صراحة حل الكتائب المسلحة المذكورة أعلاه، إضافة إلى إعادة تنظيم عمل قوة الردع الخاصة وألّا تكون قوة تعمل بمفردها، وأن تكون تحت إمرة وزارة الداخلية ومن ضباط أكفاء، كما تناول الاجتماع حل قوة الأمن العام التي يترأسها عماد الطرابلسي.
ولفتت المصادر إلى أن “أفريكوم” طلبت من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد المرافق له العودة الى المفاوضات بسبب ما يراه قادة أفريكوم بأن الحرب إذا قامت ستكون حرباً اقليمية ويصعب على الدول إيقافها ولن يستطيع الليبيون بعدها العودة الى طاولة المفاوضات.
وذكرت أنه ورغم أن المجلس الرئاسي والقادة الأمنيين اتفقوا مع قادة “افريكوم” على دراسة العودة للمفاوضات، إلا أن وزير الداخلية فتحي باشاغا رفض جملة وتفصيلاً عودة المشير خليفة حفتر للمفاوضات الأمر الذي دفع “أفريكوم” لطلب دراسة ترشيح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقيادة المفاوضات ممثلا عن المنطقة الشرقية وهو الأمر الذي جعل قادة افريكوم يتوجهون إلى المنطقة الشرقية لعرض المقترح.
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