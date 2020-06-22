خفايا زيارة أفريكوم.. حل الكتائب وعودة المفاوضات ووضع حفتر

أفاد مصدر لقناة “218” أن زيارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفين تاونسند، إلى ليبيا جاءت لسببين، أولهما عسكري يتعلق بالتخوف الأمريكي من نشوب حرب أخرى وصفها تاونسند بأنها ستكون “حرب إقليمية” وعندها لن يستطيع الليبيون الرجوع للمفاوضات، والثاني سياسي لحث الأطراف المتصارعة في ليبيا للعودة إلى طاولة مفاوضات 5 + 5.

وكشف المصدر أن “أفريكوم” هي من اختارت أن يكون اللقاء في مدينة زوارة كونها بعيدة عن طرابلس ولأنها وضعها الأمني مناسب في حين أن الوضع بطرابلس ما يزال غير آمن، حيث تتخوف “أفريكوم” من هجوم الكتائب المسلحة في طرابلس عليهم إذا تم الاجتماع في طرابلس وتسربت أحد محاور النقاش وهو حل كتيبة “غنيوة الككلي والنواصي وكتيبة باب تاجوراء”.

وبحسب المصدر، فإن البداية ستكون بحل كتيبة عبد الغني الككلي (الاغنيوات)، ما يجدد معلومة قديمة تحصلت عليها “218” بأن عبدالغني الككلي سيغادر ليبيا وسيتوجه إلى المغرب للبقاء فيها، وهو ما ذكره هو شخصياً في احدى الاجتماعات الخاصة مع أفراد كتيبته بعد انتهاء الحرب في طرابلس.

من جهتها، أكدت مصادر من داخل الاجتماع أن قيادة “أفريكوم” تُقدّر العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية في حكومة الوفاق وسعيها لفرض الأمن، وأثنت عليه خلال الاجتماع وطالبت منها صراحة حل الكتائب المسلحة المذكورة أعلاه، إضافة إلى إعادة تنظيم عمل قوة الردع الخاصة وألّا تكون قوة تعمل بمفردها، وأن تكون تحت إمرة وزارة الداخلية ومن ضباط أكفاء، كما تناول الاجتماع حل قوة الأمن العام التي يترأسها عماد الطرابلسي.

ولفتت المصادر إلى أن “أفريكوم” طلبت من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد المرافق له العودة الى المفاوضات بسبب ما يراه قادة أفريكوم بأن الحرب إذا قامت ستكون حرباً اقليمية ويصعب على الدول إيقافها ولن يستطيع الليبيون بعدها العودة الى طاولة المفاوضات.

وذكرت أنه ورغم أن المجلس الرئاسي والقادة الأمنيين اتفقوا مع قادة “افريكوم” على دراسة العودة للمفاوضات، إلا أن وزير الداخلية فتحي باشاغا رفض جملة وتفصيلاً عودة المشير خليفة حفتر للمفاوضات الأمر الذي دفع “أفريكوم” لطلب دراسة ترشيح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقيادة المفاوضات ممثلا عن المنطقة الشرقية وهو الأمر الذي جعل قادة افريكوم يتوجهون إلى المنطقة الشرقية لعرض المقترح.

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