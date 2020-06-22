الرئيس التونسي: الوفاق تحمل شرعية «مؤقتة» ولا بد من استبدالها بسلطة جديدة

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن السلطة الحالية في العاصمة طرابلس “مؤقتة” في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة شرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب.

وأكد الرئيس التونسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لباريس، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تقبل بتقسيم ليبيا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية، لافتًا إلى أن تقسيم ليبيا أمر خطر على كل المنطقة.

وأوضح الرئيس التونسي، أن شرعية حكومة الوفاق “مؤقتة” وأنه التقى ممثلين عن عدد من القبائل، واقترحوا أن يعدوا دستورًا جديدًا لليبيا.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن “تركيا تمارس لعبة خطرة في ليبيا”، مشددة على “ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية”.

وقال «ماكرون»، الإثنين، إن “فرنسا وتونس تدعوان أطراف الصراع في ليبيا لوقف الحرب واستئناف المفاوضات”.