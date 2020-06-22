اللجنة الطبية الاستشارية بـ«الموقتة» تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في بنغازي

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة إن الحالة الأولى «تم تسجيلها بمدينة بن جواد، وتحويلها لبرج الأمل بمركز بنغازي الطبي للاشتباه بها وعند خروج النتائج تبين أنها موجبة، فقام فريق الاستجابة السريعة بتحويل الحالة لمستشفى الهواري العام ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 حالة بمدينة بنغازي»، وفق ما نشرته اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وبحسب اللجنة نفسها، فإن الحالة الثانية تم تسجيلها بمدينة البريقة.

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