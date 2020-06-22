المرصد السوري: تركيا تسعى لاستهداف مصر من خلال تدمير ليبيا

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا تسعى لاستهداف مصر من خلال تدمير ليبيا .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الديكتاتور أردوغان أرسل عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا ومنهم قيادات خطيرة دون أن يحرك العالم ساكنا.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي علم بنقل الإرهابيين إلى ليبيا من خلال رصد تحركاتهم من سوريا لتركيا ومن ثم إلى ليبيا ، وصمت ولم يتحدث، مؤكدا أن الإرهابيين يعملون تحت حماية أردوغان لتنفيذ مخططاته.

وأردف، أن غرفة عمليات مكونة من ضباط بالجيش التركي تقود المرتزقة في ليبيا ولكن لا تشارك على الأرض لأن من يتقدم المرتزقة على الأرض هم حكومة الوفاق.