الجراري: فخورون بموقف السيسي المنسجم مع آمال الليبيين

في أول تعليق للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة حول كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي أعلن فيها وقوف مصر مع ليبيا ضد الاحتلال والغزو التركي، أصدر رئيس الغرفة ابراهيم الجراري بيانا، أشاد فيه بالمواقف المصرية التاريخية تجاه ليبيا.

وقال البيان إن جمهورية مصر العربية تواصل مواقفها الداعمة للشعب الليبي منذ زمن ولعل الأسلاك الشائكة التي وضعتها إيطاليا بين البلدين هى خير دليل وشاهد على مواقف مصر التاريخية “لأنها تعلم أن المدد والعون في محاربتهم ومحاربة الاتراك كان يأتي من مصر لذلك صنعت هذه الأسلاك الشائكة بيننا”.

وأضاف أن “جمهورية مصر العربية كانت ولا تزال داعمة لنا” فعندما انطلقت ثورة الكرامة ضد التنظيمات الإرهابية كانت مصر داعمة منذ البداية بالمال والسلاح والغذاء وظلت حدودها مفتوحة لتؤكد دائما على أن مصر هى أمل الأمة العربية وقلبها النابض ، ونحن لم نتفاجأ أبدًا بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي أعلن فيها أن الجفرة وسرت خط أحمر والتي لا يقطع فيها أمل تركيا في احتلال ليبيا فقط وانما يقطع أمل العثمانيين في احتلال الأمة العربية”.

وقال البيان:”نحن اليوم فخورين دائما بمثل هذه المواقف التي لا تقوم بها بهذه القوة إلا جمهورية مصر العربية ، فباسم كل منتسبي الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وباسم التجار ورجال الاعمال الليبيين نقدم جزيل شكرنا وفائق تقديرنا لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلن فيها صراحة وقوف مصر وجيشها القوي إلى جانب ليبيا وأن مصر لن تسمح لأية دولة في أن تفكر في غزو ليبيا وتأكيده على أن الليبيين يجب أن يعيشوا أحرارا فوق أرضهم وأن بلدينا لا تربطنا فقط حق الجوار وإنما تربطنا أواصر قربى وصلات رحم ومواقف تاريخية عظيمة ، نجدد شكرنا مرة أخرى لفخامته ولشعب مصر العظيم وحفظ الله بلدينا من كل سوء”.