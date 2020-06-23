24 إصابة و13 شفاء.. النشرة الوبائية المحلية الاثنين 22 يونيو وتفاصيل حالات كورونا الجديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها الاثنين، والتي تم تسجيلها في 6 مدن، وتشمل حالات مخالطة وجديدة وكذا تسجيل 13 حالة شفاء من كوفيد 19 .

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين الموافق 22 يونيو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 24 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

1 ــ سبها:ــ مجموع الحالات ( 8 ) حالة:

ــ عدد ( 5 ) حالات مخالطة.

ــ عدد ( 3 ) حالات جديدة.

2ــ طرابلس:ــ مجموع الحالات ( 9 ) حالات

ــ عدد 9 حالات مخالطة.

3ــ بن جواد :ــ مجموع الحالات(1) حالة

ــ عدد حالة واحدة جديدة.

4ــ مصراتة :ــ مجموع الحالات(4) حالات

ــ عدد (4) حالات جديدة.

5ــ البريقة:ــ مجموع الحالات ( 1 ) حالة

ــ عدد حالة واحدة مخالطة.

6ــ إجدابيا:ــ مجموع الحالات( 1 ) حالة

ــ عدد حالة واحدة جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تماثل ( 13) حالة ليكون إجمالي المتعافين 116 متعافي.

أرقام :

وبلغ إجمالي الاصابات 595، والحالات النشطة 469، والمتعافين 116، والوفيات 10.

ــ ويهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالسادة المواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــ كما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

ــ ويفيد المركز الوطني بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي إستفسار أو للحصول على إستشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا.

ــ كما يأمل التعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الإكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.

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