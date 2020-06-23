حمودة سيالة: «صالح» ذراع العدوان السياسي و«حفتر» الذراع العسكري

زعم رئيس مجلس النواب الموازي في طرابلس، حمودة سيالة، الإثنين، إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كان «الذراع السياسية» لما وصفه بـ«العدوان على العاصمة»، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية «الذراع العسكرية»، مدعيا أن «برقة أكبر من حفتر وعقيلة».

وقال سيالة، في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار»، الموالية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إن عدد النواب في طرابلس أكثر من 70 نائبًا يمثلون أكثر من ثلثي سكان ليبيا، على حد قوله.

وادعى أن المستشار عقيلة صالح لا يمثل برقة ولا يمثل المنطقة الشرقية، ونحن ننتظر الوطنيين في برقة ليعبروا عن خطابهم الوطني، متابعا:” «عندما تُرفع القبضة الأمنية عن برقة ستخرج نخبها الحقيقية».

وكان نواب مدينة برقة قد أشادوا بـ«إعلان القاهرة» ودعو الليبيين للاصطفاف وراء الجيش الوطني، قائلين:” نتقدم بالشكر لفخامة رئيس دولة مصر العربية على إطلاق إعلان القاهرة وتوحيد قيادتي ليبيا السياسية والعسكرية فى مبادرة وطنية أملين استكمال الجهود لتحقيق أوسع دعم دولي وانطلاق الحوار السياسي موحده السياسي بعد التزام الجيش بكل ما عليه فى المسار الأمنى الدولي”.