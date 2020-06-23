الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع في ليبيا إلى عدم تصعيد الوضع

قالت الأمم المتحدة الإثنين إنّ “آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال”.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة للصحافيين أنه”من الواضح أنّ آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها.

وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين “نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة”.

كما دعا دوجاريك طرفي النزاع في ليبيا إلى عدم تصعيد الوضع.

وقال “أعتقد أنّه من المهمّ أيضاً أن لا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً”.