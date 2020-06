الخارجية الفرنسية: استقرار ليبيا ومحاربة الإرهاب فيها أمران حاسمان لأمن أوروبا

أكدت وزارة

الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، أن باريس تنسق مع مصر، وشركائها الأوروبيين

والدوليين، للمساهمة في إطلاق العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة،

وفي إطار المعايير المتفق عليها بمؤتمر برلين.

وجددت فرنسا دعمها لإعلان القاهرة الذي صدر عن الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية.

وأضافت الخارجية

الفرنسية، في بيان لها، أن فرنسا قدمت دعمها الكامل للمبادرة السياسية التي قامت

بها مصر الشهر الجاري، والتي تهدف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووقف إطلاق

النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وإرساء التقسيم العادل للموارد

الليبية، وإحياء الحوار السياسي الليبي.

وأشارت إلى أن

استقرار ليبيا ومحاربة الإرهاب، أمران حاسمان لأمن بيئتها الإقليمية، ولجيران

ليبيا وكذلك لأوروبا، مُشددة على أن الأوضاع الحالية تتطلب عودة دائمة للتهدئة على

الأرض، للتوصل إلى حل سياسي شامل.

