جادو…تجهيز مستوصف شكشوك كمركز لعزل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا

قام وفد من

اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة الكورونا برئاسة خليفة البكوش بزيارة إلى

مدينة جادو بهدف الاطلاع على التجهيزات الخاصة بمركز الحجر والعزل ومدى احتياجاته.

وأوضحت بلدية جادو في منشور عبر صفحتها على

موقع “فيسبوك” أن البكوش أكد أنه سيتم تجهيز مستوصف شكشوك كمركز للعزل الحالات الحرجة التي

قد تحتاج إلى عناية فائقة وسيتم تجهيزه في مدة أقصاها عشرة أيام.

وقام الوفد الذي

يضم أيضا جهاز الطب العسكري على هامش الزيارة بجولة ميدانية بكل من مستشفى جادو

العام ومركز الحجر والعزل بالمدينة للوقوف على الأعمال المنجزة بالمركز .

