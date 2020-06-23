المشري و بومطاري يناقشان ميزانية العام القادم

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وزير المالية المكلف بوزراة الاقتصاد فرج بومطاري آلية اعتماد ميزانية 202‪1

وتطرق الطرفين خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس، وبمشاركة عدد من مدراء الإدارات بالوزارات، وبحضور أعضاء لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، إمكانية تمويل مشروعات الشركة العامة للكهرباء بمشاركة من المصارف التجارية والقطاع الخاص.

وتناول بومطاري، ملف تعديل الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وإمكانية استبدال الدعم على المحروقات من سلعي إلى نقدي.

كما نوقش في الاجتماع، أسباب تأخر صرف علاوة الأبناء وجداول المرتبات بالإضافة لملف تسوية المعاشات للمتقاعدين.

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