اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 14 إصابة بكورونا 10 منها بالأبيار و4 في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة إن هذه الحالات تتوزع إلى عشرة حالات من مدينة الأبيار، وأربع حالات من مدينة أجدابيا، حسب ما ذكرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت اللحنة أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأولى بمدينة البريقة، والثانية في مدينة بن جواد، التي حولت إلى مركز بنغازي الطبي، ليرتفع العدد الإجمالي بمدينة بنغازي إلى 13 حالة.

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