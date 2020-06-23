ليبيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

23 June, 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، بعد فحص 1055 عينة.

وأوضح المركز في بيان له أن العينات التي تم فحصها ومصابة كانت موزعة بين المدن كالتالي، سبها ثماني حالات منها خمس حالات مخالطة وثلاث حالات جديدة، طرابلس تسع حالات كلها حالات مخالطة، بن جواد حالة واحدة جديدة، مصراته أربع حالات جديدة، البريقة حالة واحدة مخالطة، إجدابيا حالة واحدة جديدة.

وأضاف أن النتائج أظهرت سلبية 1031 عينة، ووجود 24 عينة موجبة منها 9 حالات جديدة و15 لمخالطين.