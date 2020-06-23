ماكرون يندد بـ"لعبة خطيرة" تمارسها تركيا في ليبيا ويعتبرها "تهديدا مباشرا" للمنطقة وأوروبا

إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في الإيليزيه، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بـ”لعبة خطيرة” تمارسها تركيا في ليبيا، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا. ودعا ماكرون إلى “وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب” في ليبيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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