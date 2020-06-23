فنوش: صفع «المعتوه» أردوغان بات أمرا مشروعا

أكد المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، أنه أصبح الآن صفع «المعتوه» أردوغان، أمرا مشروعا، بعد أحلامه الساعية للسيطرة على ليبيا ونهب خيراتها ومقدرات شعبها.

وقال فنوش، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لقد تم نفخ أردوغان وحان الآن وقت ثقبه. كل الدول تعاديه”.

وأضاف “لم يتبق لأردوغان إلا إيران وإسرائيل والإخوان وموافقة مرتبكة ممن ورطه”.

‏واعتبر المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، في تغريدة سابقة له منذ عدة أيام، أن عدم وجود مقاومة للمرتزقة والاحتلال تعد دعوة صريحة لمئات الآلاف للاستيطان في ليبيا.

وأكد أن غياب الرفض لوجود المرتزقة والاحتلال يقول لهم هنا أرضكم أيها المشردون، قائلا: “إن عدم مقاومة هؤلاء بمثابة أن نقول لهم أن وجودهم في ليبيا فرصة للكسب وإيجاد وطن بديل، وأن الأمر سهل للغاية”.

وشدد على أن عدم مقاومة المرتزقة كأن الليبيين يقولون لهم لا أحد يمسكم ولكم أن تفعلوا ما تريدون، مطالبا بألا يكون كل المسؤولية ملقاة على القوات المسلحة في مقاومة ومحاربة الاحتلال والمرتزقة، حيث لا يجب أن يختزل الامر في الجيش وعلى الشعب أن يصون وطنه.