ليبيا الان

مسؤول أمريكي يكشف لـ218 عن خطوط ترامب الحمراء في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يكشف المسؤول السابق عن مكتب ليبيا في البيت الأبيض، وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بِن فيشمان، في حديث خاص عبر برنامج Usl، الذي يُبث اليوم على شاشة 218NEWS في الساعة الـ10 مساءً بتوقيت ليبيا، يكشف عن احتماليات تدخل الولايات المتحدة عسكرياً في ليبيا وما قد يحفزها على المشاركة بشكل أكبر في ليبيا.

وأزح بن فيشمان الستار عن طبيعة الاستفزازات الروسية و”الخطوط الحمراء” التي قد تدفع واشنطن للنزول بثقلها في الملف الليبي، وعلاقة الجناح الجنوبي للناتو بذلك، في الوقت الذي تنتظر فيه الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي إشارة واضحة من البيت الأبيض، لا وزارة الخارجية.

كما تطرق لطبيعة الانقسام الحاصل داخل الإدارة الأميركية حول الموقف من ليبيا، ودخوله مرحلة جديدة بعد التدخل الروسي العلني فيها، إضافة إلى “كواليس” الموقف الأمريكي من تعيين مبعوث جديد في ليبيا بعد استقالة غسان سلامة، والثقل الذي تحتاجه ستيفاني ويليامز وراءها لاستعادة الدور الأممي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • المتغطى بالامريكان عريان كفاية اوهام فهم غارقون امام ايران واففانستان والان هم فى وقت انتخابات اى مغامرة فاشلة تتطيح بترامب اما البعبع الروسى فحركات امريكانى مضحكة اذا كان الامريكان تركوا قواعدهم فى منبج على حدود تركيا للروس كاملة المرافق ولم يتركوها للاتراك لانهم لايثقوا فيهم

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  • Observe the biggest Satan in the universe where it vitally failed to mention the diseased Turks & their selfish greed plus the savages & murders for hire$$ from Syria or else.
    Every damn thing that the Yankees see, smell, eat, breath has to deal (laced) with Russians…

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