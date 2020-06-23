مسؤول أمريكي يكشف لـ218 عن خطوط ترامب الحمراء في ليبيا

يكشف المسؤول السابق عن مكتب ليبيا في البيت الأبيض، وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بِن فيشمان، في حديث خاص عبر برنامج Usl، الذي يُبث اليوم على شاشة 218NEWS في الساعة الـ10 مساءً بتوقيت ليبيا، يكشف عن احتماليات تدخل الولايات المتحدة عسكرياً في ليبيا وما قد يحفزها على المشاركة بشكل أكبر في ليبيا.

وأزح بن فيشمان الستار عن طبيعة الاستفزازات الروسية و”الخطوط الحمراء” التي قد تدفع واشنطن للنزول بثقلها في الملف الليبي، وعلاقة الجناح الجنوبي للناتو بذلك، في الوقت الذي تنتظر فيه الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي إشارة واضحة من البيت الأبيض، لا وزارة الخارجية.

كما تطرق لطبيعة الانقسام الحاصل داخل الإدارة الأميركية حول الموقف من ليبيا، ودخوله مرحلة جديدة بعد التدخل الروسي العلني فيها، إضافة إلى “كواليس” الموقف الأمريكي من تعيين مبعوث جديد في ليبيا بعد استقالة غسان سلامة، والثقل الذي تحتاجه ستيفاني ويليامز وراءها لاستعادة الدور الأممي.

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