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رئيس وزراء قطر السابق: جامعة الدول العربية ليست مؤهلة ولا محايدة لتكون حكمًا في الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – هاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني المقرب من جماعة الاخوان المسلمين جامعة الدول العربية، واصفًا إياها بأنها “طرف غير محايد” على حد زعمه.

بن جاسم وفي سلسة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” قال إن “جامعة الدول العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما في الأزمة الليبية”.

وكتب رئيس الوزراء القطري الأسبق تغريدة أخرى جاء فيها:” الحالة الليبية والحالة العربية: تساءل عن جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا. وأنا أرى أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة وعلى أعلى مستوى للنظر في الحالة العربية المتردية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ايها الخنزير القذر يا كلب الاخوان ما شأنك بليبيا-ليبيا فيها رجال سوف تدوس على انف كل كلب مثلك ومثل حكامك الكلاب.

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  • لان هذا الحمد حمار وغبى ونسى ان جامعة الدول العربية هى من اعطت الضوء الاخضر للناتو لغزو ليبيا بقرار باطل لانه يجب ان يكون بالاجماع وبالطبع ممثل ليبيا لم يكن موافقا ومن قبلها ايضا ضوء اخضر لتدمير العراق وبالتالى فان جائحة الدول العربية مثل ما تسمى حكومة للوفاق خيال مآته يستخدم لتنفيذ المطلوب بالقوة وطالما ان الدول العربية الكبرى متفقة فالختم مع ابوالغيط يختم اى قرار وطز فيك انت وستك موزه ياحقير ياكلب الصهاينة

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