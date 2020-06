الوطنية للنفط تدعم مستشفى في إجدابيا بمعدات ومستلزمات طبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،

الثلاثاء، عن دعم مستشفى الشهيد إمحمد المقريف في إجدابيا، بالتعاون مع شركة

OMV النمساوية، وشمل الدعم تقديم عدد

من المستلزمات والمعدات الطبية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط

في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن إدارة التنمية المستدامة

قامت يوم الأحد الماضي، بتسليم حاويتان

(40 و 20 قدم) محملتان بعدد من الأجهزة الطبية منها أجهزة الإنعاش وتخطيط القلب.

وحسب مؤسسة النفط، فقد قامت إدارة

التنمية المستدامة في وقت سابق بتسليم حاويتان (40قدم) بتاريخ 1 مارس و 3مارس 2020

لصالح مستشفى الشهيد امحمد المقريف محملتان بمستلزمات عمليات جراحية وأدوات طبية.

