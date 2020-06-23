صوان: الرئيس التونسي يفتقد الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة الليبية

زعم رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، أنه من الواضح جدا افتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها.

وقال صوان في منشور له، بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حديث قيس سعيد عن دستور يكتبه زعماء القبائل وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا أمر مثير للسخرية، إضافة إلى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر إلى الدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة ووفقا للإعلان الدستوري الذي لا زال ينظم الحياة السياسية”.

وأضاف “قبل أن يتم التآمر على الحياة السياسية أجرت ليبيا عمليتين انتخابيتين شارك في إحداها قرابة 70‎%‎ من الشعب، وعشرات الأحزاب؛ ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه أعدته هيئة منتخبة ديموقراطيا من الشعب مباشرة، ليبيا كغيرها «شعوبا وقبائل» ولكنها ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي يتصوره، ليبيا أعلنت فيها منذ عشرينات القرن الماضي الجمهورية الطرابلسية وكانت سابقة للجميع”.

وواصل هجومه على الرئيس التونسي، قائلا: “سعيد ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته وإفساد المسار السياسي وفرض نظام عسكري دكتاتوري بقوة السلاح، وآخرها العدوان على العاصمة طرابلس والمدعوم من دول أبرزها التي أطلقت منها تصريحاتك”.

وتابع “هذه الأسباب يفترض ألا تغيب عن أي متابع، ناهيك عن رئيس لدولة جارة يزعم أنه يطرح حلولا وهو يستند إلى معطيات خاطئة وغياب كامل عما يجري، في وقت حساس ننتظر فيه من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا ولو بالسكوت”.

وتوجه باللوم الشديد لخارجية السراج، مضيفا “يبدو أنها عجزت عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا حتى مع أقرب الدول لبلادنا، نعبر عن كامل التقدير للشعب التونسي الشقيق بكافة أطيافه ونخبه السياسية ومواقفه المشرفة مع الشعب الليبي في أزمته، راجين الله أن يحفظ ليبيا وتونس من كل سوء ومن مكر الماكرين”.