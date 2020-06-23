الاعلان عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن تسجيل 3 حالات وفاة من فيروس كورونا المستجد في مدينة سبها ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في ليبيا 13 حالة وفاة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل الإثنين الموافق 22 يونيو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 24 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

1 ــ سبها:ــ مجموع الحالات ( 8 ) حالة:

ــ عدد ( 5 ) حالات مخالطة.

ــ عدد ( 3 ) حالات جديدة.

2ــ طرابلس:ــ مجموع الحالات ( 9 ) حالات

ــ عدد 9 حالات مخالطة.

3ــ بن جواد :ــ مجموع الحالات(1) حالة

ــ عدد حالة واحدة جديدة.

4ــ مصراتة :ــ مجموع الحالات(4) حالات

ــ عدد (4) حالات جديدة.

5ــ البريقة:ــ مجموع الحالات ( 1 ) حالة

ــ عدد حالة واحدة مخالطة.

6ــ إجدابيا:ــ مجموع الحالات( 1 ) حالة

ــ عدد حالة واحدة جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تماثل ( 13) حالة ليكون إجمالي المتعافين 116 متعافي.

أرقام :

وبلغ إجمالي الاصابات 595، والحالات النشطة 469، والمتعافين 116، والوفيات 13.

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