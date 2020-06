إيطاليا تدعو لتسريع تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

دعت إيطاليا إلى تسريع تعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن خلفا للمبعوث السابق غسان سلامة.

وأكد وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الألماني هايكو ماس أن لا طريقة أخرى سوى الحل السياسي للصراع في ليبيا، معتبرا عملية إيريني حاسمة لتقييد وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيريني قد أكدت مؤخراً أن تحقيق الاستقرار في ليبيا لن يتم إلا وفق أهداف سياسية وجيوسياسية مقبولة لجميع الأطراف المعنية بالأزمة في مقدمها الوقف الدائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

ورأت المسؤولة الإيطالية في مقال نشره موقع “هافينغتون بوست”، أن على إيطاليا وأوروبا، وضع كل ثقلهما لتنفيذ مهمة إيريني بالكامل في ضوء التصويت بالإجماع في مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على ليبيا لسنة أخرى.

