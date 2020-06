أكدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم تركيا لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا بـ”اللعبة الخطيرة”، لا يمكن فهمه سوى أنه أمر غير عقلاني.

