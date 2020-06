قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن فرنسا مسؤولة عن انجرار ليبيا إلى الفوضى، بسبب دعمها كيانات غير شرعية.

The post الخارجية التركية: فرنسا مسؤولة عن جر ليبيا إلى الفوضى appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24