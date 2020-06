المعلم: ليبيا ضحية العدوان التركي الطامع في ثرواتها

قال وزير الخارجية

السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إن ليبيا ضحية

التدخلات والأطماع الخارجية، التي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع في ثرواتها.

وأكد المعلم في

مؤتمر صحفي، أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار، واستئناف محادثات 5+5 العسكرية.

وأضاف المعلم، نقف

بجانب الأشقاء في مصر من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي.

وكان الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، السبت الماضي،

على استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما

وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شؤونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا”.

