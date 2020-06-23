الأسطى تتفقد المهاجرين بمركز إيواء طرابلس

قامت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعة أسماء الأسطى بتفقد المهاجرين بمركز إيواء طرابلس “طريق السكة”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن رئيس المركز النقيب عادل القطيط استعرض خلال الزيارة الخطوات التي يقوم باتخاذها العاملين في المركز منذ استلام المهاجر إلى حين ترحيله بالتنسيق مع سفارة بلاده والمشاكل والصعوبات التي يواجهها المركز من أجل تقديم رعاية جيدة للمهاجرين والمتمثلة في ضعف الإمكانيات التي تعود بالسلب على أداء منتسبي الجهاز، ومنها عدم وجود تامين صحي.

وأكد قطيط أنه يوجد بالمركز مهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وعشرة سنوات وجميعهم في انتظار استئناف الملاحة الجوية لترحيلهم إلى بلدانهم، مشيرا إلى ترحيل أكثر من 21.700 ألف مهاجر خلال السنوات الأربع الماضية.

وانتقد في السياق نفسه المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم بزيارة المهاجرين في المركز وتتعهد بالدعم دون تقديم شئ موضحا بان المركز توقف عن استقبال المهاجرين منذ بداية جائحة” كورونا” حفاظا على سلامة النزلاء.

كما تفقدت الوزيرة مقار الإقامة في مركز الإيواء والتقت مع المهاجرين من النساء والرجال واستمعت لهم.