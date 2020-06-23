ليبيا الان

اوغلو يشن هجوماً لاذعا على الولايات المتحدة ويصرح : القوي اليوم على أرض ليبيا هي تركيا

تم النشر منذُ 4 أيام
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوسف كاتب اوغلو إن مايجري هو فيلم تم مشاهدته مراراً وتكراراً وتصريحات ترامب وماكرون تملك الإزدواجية في المعايير، معتبراً أن أمريكا تتخبط في الملف الليبي كما الملف السوري فلا توجد سياسة واضحة لذلك هي تريد إدارة الدفة بتوازنات اقليمية لصالح ماتريده هي ليس لصالح الشعب الليبي.
اوغلو أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا يمكن حسم الملف في ليبيا إلا بمن هو قوي على الارض، لافتاً إلى أن الأقوى الآن هي تركيا وما وصفها بـ”الشرعية الليبية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).
وأكد على أن من يريد وقف إطلاق النار عليه أن يدعم اما وصفها بـ”لشرعية” وأن يفرض السيطرة على كل الأراضي الليبية و يدحض من وصفه بـ “المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) الموجود، مضيفاً :” لماذا أمريكا لم تأتي حينما كان حفتر يدك طرابلس ويقصفها، لم نسمع الترهات والصيحات الافريكوم لماذا لم تعطينا صور الطائرات الروسية قبل أن بدأت الهزائم تتوالى على حفتر ؟ برأيي أن هناك مشروع يتم التخطيط له كإعادة انتاج حفتر لاستنزاف المنطقه لا تغليب طرف على آخر وامريكا تفضل تدير خيوط اللعبة وما يزعج أمريكا أن تركيا لا تخضع لمخطط أمريكا كمصر “.
وشدد على ضرورة وضع الوفاق لبعض الثوابت والبناء عليها ومن أهمها يجب الحديث عن أن هناك اتفاقية ثنائية تركية مع حكومة الوفاق أزعجت الكثير من اللاعبين الدوليين على رأسها أمريكا وروسيا ومصر وفرنسا بالتالي الاتفاقية هذه بمثابة الصفعه وقلب الطاولة وخلط الأوراق وقلب موازين القوة في الملف الليبي حسب زعمه.
وقال :”تصريحات أمريكا لماذا الآن ولماذا يتم هذا الإعلان هل لأن مصر قامت بتصريحات انها ستتدخل عسكرياً وهذا أبعد ما سيتم توقعه على الواقع ؟ أم لأن هناك ترتيب سيناريو معين لإيقاف الاستمرار في تحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة حفتر والهلال النفطي وسرت والجفرة ؟ روسيا نفت أنها موجودة في ليبيا نجده الآن يتم الحديث عن قاعدة روسيا وفاغنر لا يمكن أن تكون قوي على الطاولة ما لم تكون قوي على الارض، القوي على الارض هي تركيا والشرعية لذلك هناك محك خطبر وأتوقع أن تركيا ستعيد حساباتها بإدارة توازنية معينة هي الأن على مسافة أم تتفق مع روسيا وتقنعها أن تنسحب وتدعم الشرعية وأعطت المجال لأمريكا ليكون هناك تنسيق مشترك والآن الاعلان والتعاون الأمريكي الفرنسي في التعاون لإطلاق النار هذا لن يصب في الشرعية ولا تركيا”.
ورأى أن أمريكا ليست مهمتها الشعب الليبي ولا إحلال السلام ووقف اطلاق النار، مبيناً أن هناك رسالة مبطنة من أمريكا إلى تركيا خلال التصريحات أن على تركيا عدم الذهاب لأبعد مما تريد في المنطقه ويجب أن تقف ويقف إطلاق النار ونزع ما يسمى السلاح، متوقعاً أنه بعد فشل المبادرة المصرية التي ولدت ميته أمريكا تعمل على إعادة التوازنات مرة أخرى بحسب قوله.
وأضاف :” من خلق داعش هي أمريكا عندما تكون المصالح الأمريكية في خطر تأتي فزاعة داعش لماذا الآن 21 قاعدة امريكة في سوريا وموجودة حصراً في دير الزور ومناطق النفط في سوريا تقول لنحميها من داعش !!! وكانت تقول لناخذها من داعش تم القضاء على داعش بإعتراف ترامب ويقول أننا لن ننسحب لنحميها من داعش الآن نفس الموقف والسيناريو في ليبيا يقال خوفاً من داعش بالتالي يجب أن نكون متواجدين، ما يتم اعلانه عن الرغبة في وقف إطلاق النار و تقعيل الدور السياسي وغيره ما يتضمنه حقيقه هو تقسيم ليبيا لأقاليم واستغلال النفط الليبي واستمرار الصراع على ليبيا ولولا التفوق والأحكام العسكري لحكومة الوفاق بعد مجيء تركيا لما كنا سمعنا لا عن داعش وتصريحات أمريكا ووقف إطلاق النار”.
وأوضح أن المشروع الإستراتيجي المخطط له في ليبيا أصبح بخطر بسبب أن الشرعية وتركيا تتقدمان خارج ما تم الرسم له، لافتاً إلى أن السيسي قال كلمة في مبادرته كالسم في العسل وهي إعطاء الحق للإدارات والمناطق الثلاث التي لها حق التمثيل وهذا هو المخطط كيفية أن يكون هناك زرع نواة لتقسيم ليبيا وامريكا تريد ذلك حسب تعبيره.
أما ما يجب عمله من الناحية التركية نوّه إلى أن الاتفاقيات واضحة مع الشرعية وما يلزم ما وصفها بـ”الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان) هو  قوة سياسية ديبلوماسية فاعلة، مضيفاً أن القوة الفاعلة على الأرض هي “الشرعية” وتركيا.
وبشأن الخيارات السياسية والعسكرية المتاحة أمام حكومة الوفاق توقع أن يكون هناك خطان متوازيان مستمران سوياً جنباً لجنب والمسألة السياسية يجب أن يكون هناك مشاركة فعالة.
وإختتم قائلاً:” أتوقع أنه يجب على حكومة الوفاق والدعم التركي أن يكون متوازي سياسي وديبلوماسي وعسكري وعدم التراجع والتلسيم وعدم الثقة في الجانب الآخر الذي يريد أن يستغل الفرصة لإعادة انتاج، التوازن بين الطرفين تحديداً انتاج و دعم حفتر بعد هزائمه، على حكومة الوفاق أن يكون المسار العسكري متوازن مع السياسي بدون إعطاء تنازلات وتراجع عن المبادىء وهي السيطرة على كامل التراب الليبي ومن ثم يأتي الحوار الليبي – الليبي ويجب على حكومة الوفاق أن تتحمل جميع الضغوطات كما تحملتها عند توقيع الاتفاقية التركية وأتوقع من حكومة الوفاق أن تتماشى وتكتسب القوى من الحليف التركي القوي الذي لم يستسلم للضغوطات الدولية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لم اجد جملة واحد صحيحة كل كلامه مقلوب وبما انه امعة لا وزن له ولا يملك اى قرار المهم اين الحمار المعتوه اردوغان ليرد على خطاب السيسى بفرض خط احمر تم احترامه منذ عشر ايام فلو كان المعتوه اردوغان قويا ليخرج ويقول انه سيخطى الخط الاحمر وطالما ان هذا لم يحدث فعلى كل عبيد السلطان ان يصمتوا لانهم لايعرفون الخازوق الشرعى والشرجى الجاهز ليجلس عليه السلطان المعتوه ليخرج من ليبيا لابسا السلطانية ليدخل مستشفى الامراض العقلية !!!

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  • السلطان المعتوه تم وضع رهن الاقامة الجبرية بعد ان اصيب بالهزيان بعد خطاب السيسى وافساد مخططه للسيطرة على النفط ويقول الان امان ياربى امان كل ماروح مكان الاقى السيسى يهزمنى حتى بافتح القرآن فقرات قوله تعالى ؛-
    .وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51)
    قلت يامينة وين اردوغان فى القران امان يربى امان .قالت له امينة لا تحزن ياحبيى فانا وانت مذكوران معا فى القرآن فهلل اردوغان الحمد لله وين بعلولتى فقالت فى قوله تعالى :-
    تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)

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  • اه. وانت. ياترى. ياكلب. جاي. حبا. في. الشعب. الليبي. مش. من. يومين. كنتم. تشكروا. أمريكا. ولا. صدقت ا. نفسكم. انكم. دولة. عظمى. والله. لولا. تقديم. الناتو. المساعدة. والضوء. الأخضر. الأمريكي. لما. تدخلتم. وطبعا. استغليتم. الفرصة. وقلتوا. للأمريكان. يااحنا. ياروسيا. وطبعا. أمريكا. لاتريد. الروس. وبعد. ان. انتهت. مهمتكم. أصبحت ا. كالكارت. المحروق. وتصريح. الريس. عبد. الفتاح. السيسى. بأنه. سيكون. بدل. الروس. قطع. عليكم. الحجج. الواهية. بوجود. روسيا. وثانيا. دولة. جارة. من. حقها. حماية. أمنها. القومي. من. خطر. المرتزقة. والدواعش. والنصرة. التي. جلبتهم. تركيا. وغض. الطرف. عنكم. مايسمى. الاتحاد. الأوروبي. والناتو. بقيادة. الولايات. المتحدة. وبعد. الاجتماع. اللي. حصل. في. زوارة. مع. الاَمعة. السراج. ويعلم. ذلك. الاهبل. مدى. قوة. تركيا. وأنها. تحت. اواَمر. أمريكا. وتنفذ. الأجندة. الأمريكية. ككاهو. مرسوم. لها. وظنت. نفسهم. الأتراك. انهم. من. كبار. الدول. العظمى. ونست. نفسها. إنها. دولة. عادية. مثلها. مثل. أي. دولة. في. الشرق. الأوسط.. وهذا. الاهبل. اعتقد. ان. تركيا. دولة. عظمى. وماذا. ستفعل. تركيا. أمام. أمريكا. ياحمق. مستشار. رأيته. ولأن. المتغطي. بأمريكا. عريان. وحتى. الروس. فهذه. الدول. العظمى. لن. تسمح. بالخروج. عن. المألوف. وان. تركيا. المعفنة. تبقى. معفن. إلى. ابد. الابدين.وخادمة.فقط.لاسيادها.وان.لاتعتبر.نفسها.شرطي.المنطقة.فهذا.حجم.بلدك.ايها.الامعة.ههههه

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  • طيب ياكلب المجال عندك والمرتزقة عندك والسلاح موجود وجيشك موجود ادخل سرت نبغي نشوف شطارتك. العرب لما يتكلمون يفعلون والله سوف تكون جحيم عليكم وعلي جيشك ومراح نوقف عند سرت لا لا راح تتحرر ليبيا كلها واهلها الوطنيين اللي راح يحكموها .معتوه يتكلم باسم الليبيين وكأنها بلدة . فية مثل عربي لابد تحفظه زين وهو (اتقي شر الحليم اذا زعل )

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