اوغلو يشن هجوماً لاذعا على الولايات المتحدة ويصرح : القوي اليوم على أرض ليبيا هي تركيا

تعليقات
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لم اجد جملة واحد صحيحة كل كلامه مقلوب وبما انه امعة لا وزن له ولا يملك اى قرار المهم اين الحمار المعتوه اردوغان ليرد على خطاب السيسى بفرض خط احمر تم احترامه منذ عشر ايام فلو كان المعتوه اردوغان قويا ليخرج ويقول انه سيخطى الخط الاحمر وطالما ان هذا لم يحدث فعلى كل عبيد السلطان ان يصمتوا لانهم لايعرفون الخازوق الشرعى والشرجى الجاهز ليجلس عليه السلطان المعتوه ليخرج من ليبيا لابسا السلطانية ليدخل مستشفى الامراض العقلية !!!
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السلطان المعتوه تم وضع رهن الاقامة الجبرية بعد ان اصيب بالهزيان بعد خطاب السيسى وافساد مخططه للسيطرة على النفط ويقول الان امان ياربى امان كل ماروح مكان الاقى السيسى يهزمنى حتى بافتح القرآن فقرات قوله تعالى ؛-
.وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51)
قلت يامينة وين اردوغان فى القران امان يربى امان .قالت له امينة لا تحزن ياحبيى فانا وانت مذكوران معا فى القرآن فهلل اردوغان الحمد لله وين بعلولتى فقالت فى قوله تعالى :-
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)
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اه. وانت. ياترى. ياكلب. جاي. حبا. في. الشعب. الليبي. مش. من. يومين. كنتم. تشكروا. أمريكا. ولا. صدقت ا. نفسكم. انكم. دولة. عظمى. والله. لولا. تقديم. الناتو. المساعدة. والضوء. الأخضر. الأمريكي. لما. تدخلتم. وطبعا. استغليتم. الفرصة. وقلتوا. للأمريكان. يااحنا. ياروسيا. وطبعا. أمريكا. لاتريد. الروس. وبعد. ان. انتهت. مهمتكم. أصبحت ا. كالكارت. المحروق. وتصريح. الريس. عبد. الفتاح. السيسى. بأنه. سيكون. بدل. الروس. قطع. عليكم. الحجج. الواهية. بوجود. روسيا. وثانيا. دولة. جارة. من. حقها. حماية. أمنها. القومي. من. خطر. المرتزقة. والدواعش. والنصرة. التي. جلبتهم. تركيا. وغض. الطرف. عنكم. مايسمى. الاتحاد. الأوروبي. والناتو. بقيادة. الولايات. المتحدة. وبعد. الاجتماع. اللي. حصل. في. زوارة. مع. الاَمعة. السراج. ويعلم. ذلك. الاهبل. مدى. قوة. تركيا. وأنها. تحت. اواَمر. أمريكا. وتنفذ. الأجندة. الأمريكية. ككاهو. مرسوم. لها. وظنت. نفسهم. الأتراك. انهم. من. كبار. الدول. العظمى. ونست. نفسها. إنها. دولة. عادية. مثلها. مثل. أي. دولة. في. الشرق. الأوسط.. وهذا. الاهبل. اعتقد. ان. تركيا. دولة. عظمى. وماذا. ستفعل. تركيا. أمام. أمريكا. ياحمق. مستشار. رأيته. ولأن. المتغطي. بأمريكا. عريان. وحتى. الروس. فهذه. الدول. العظمى. لن. تسمح. بالخروج. عن. المألوف. وان. تركيا. المعفنة. تبقى. معفن. إلى. ابد. الابدين.وخادمة.فقط.لاسيادها.وان.لاتعتبر.نفسها.شرطي.المنطقة.فهذا.حجم.بلدك.ايها.الامعة.ههههه
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طيب ياكلب المجال عندك والمرتزقة عندك والسلاح موجود وجيشك موجود ادخل سرت نبغي نشوف شطارتك. العرب لما يتكلمون يفعلون والله سوف تكون جحيم عليكم وعلي جيشك ومراح نوقف عند سرت لا لا راح تتحرر ليبيا كلها واهلها الوطنيين اللي راح يحكموها .معتوه يتكلم باسم الليبيين وكأنها بلدة . فية مثل عربي لابد تحفظه زين وهو (اتقي شر الحليم اذا زعل )
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