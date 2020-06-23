قيادي بجماعة الإخوان: دخول السيسي إلى ليبيا سيكون نهايته.. والجيش المصري لا يستطيع مواجهة كتيبة تركية واحدة

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين على أن الملف الليبي وبعد ماوصفه بـ”الإنقلاب” الذي قاده خليفة حفتر أصبح في وضع حرج.

عبدالعزيز أشار خلال إستضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنن وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الذي أوصل القضية الليبية لهذا المنحنى هو حفتر الذي قاد إنقلاب دموي وخروجه على الشاشات وأمر بتعطيل الدستور وأوهم بعض أهالي المنطقه الشرقيه وتواطئ معه بعض المرتزقة الطامعين في الثروات على حساب دماء الشعب الليبي وانطلقوا في حربهم في بنغازي.

وأضاف”الأفريكوم أتوا ليضعوا الرئاسي في صورة واضحة جلية لأن لديهم معلومات واضحة عن التدخل الروسي، هذا المتمرد حلمه أن يخلف معمر القذافي وأولاده في الحكم في ليبيا أوصلنا لنقطة أن ليبيا تكون ساحة لصراع دولي لا نعرف ما نهايته، اجتماع اليوم تشاوري ولا يعدو كونه ذلك ليضعون الرئاسي والقادة العسكرية في الصورة وماذا يحصل حول سرت و ما هي نتائج المباحثات، الأمريكان لن يقاتلوا الروس امريكا لا تدخل في صراع مباشر مع الروس معناه أنه سيكون هناك ضغط بطرق أخرى ويتم دعم الشريك التركي ودعم الليبين بمعلومات استخباراتية وأجهزة تشويش، الشارع الليبي فالح يسب المؤتمر والغرياني ويصفق للمتمرد حفتر”.

وأشار إلى أن أمريكا تدعم حالياً الشريك التركي وعلى الليبين و”الثوار” إلى أن يكونوا منطقيين في تفكيرهم، معتبراً أن الأفريكوم منزعجة من الوضع ولديها استعداد للدعم في ظل وجود حليف قوي ودعم ايطاليا الأخير لتركيا وفي ظل ذلك ماهي ممكنات حكومة الوفاق التي لم تكتشفها للحراك بحسب قوله.

وعلق على تصريح الناطق لعملية بركان الغضب بشأن أن القوات تتجهز بكل ما لديها من قوة لعملية عسكرية كبيرة لتحرير سرت والجفرة الجوية مؤكداً أن تصريحه يدل على أن المعلومات التي قدمت من قبل الافريكوم ستكون مفيدة وربما تصحبها تغطية جوية.

كما رأى أن مواحهة الندخل العسكري الروسي في ليبيا ليست مقصورة في اتجاه المشاورات بل العمل المشترك ولن يكون هناك عمل مشترك بمعنى جنود أمريكان على الأرض أو الساحة الامريكية ودبابات ومنظومات لديهم قدرات عظيمة وكبيرة من ناحية التشويش و التزويد بالمعلومات لحظة بلحظة ودعم الحليف التركي واستعمال قواعد الناتو القريبة للتشويش والإتصالات.

وبشأن تصريحات الرئيس المصري قال :”هذا المعتوه الانقلابي الدموي قصة خط أحمر و أزرق لا يستطيع قولها الا على مصر لديه 6/30 موعد مهم جداً لانه في احد الخطابات قال لا تحاسبوني قبل هذا التاريخ و هذا التاريخ بعد اسبوعين من الآن، تصريحات السيسي فقط لتوجيه انظار الشعب المصري لمشكلة خارجية ليلتهي عن مشكلته الداخلية الكثيرة جداً وليس لها أي جدية على أرض الواقع”.

وإعتبر أن المخابرات المصرية ورجالها يعلمون أن الدخول لليبيا ستكون نهاية الفرعون بالتالي لن يجازفوا بالدخول لها، مشيراً إلى أن الحيش المصري يعلم أنه لا يملك الأدوات ليواجه كتيبة تركية واحدة.

عبدالعزيز لفت إلى أن فرنسا تعتبر الوجود التركي مقلق ومزعج في ليبيا لأنه يهدد مصالحها ولا تستطيع أن تجاري الموقف الأمريكي لأنه دعم الموقف التركي ولا تسطيع أن تقول بأن الوجود الروسي مبرر لوقف الاتراك في ليبيا بالتالي فرنسا ليس لها أن تقف في وجه تركيا بالتالي لن يجدي نفعاً مهما صرح ماكرون لذلك الموقف الفرنسي لن يتغير على الأرض ولكن التصريحات ستتغير بعض الشيء.

وعن موقف الرئيس التونسي إعتقد أنه يحاول الهروب من تهمة أنه اسلامي ومتحالف مع تيار إسلام النهضة في تونس بالتالي استمع لبعض النصائح من بعض المستشارين الذين لا يفقهون شيء بالشأن الليبي ولقاءه مع ممثلي قبائل واضح فهو يتحدث عن قبائل لا يمثلون من اتوا إليه إلا أنفسهم، مشيراً إلى أن صريحاته غير موفقة وكان يجب عليه الإستماع لنصائح المخلصين من أبناء تونس أو الجهات الرسمية في ليبيا.

أما ما تعانية شركة الكهرباء من مشاكل في التيار الكهربائي وانقطاعه وطرح الأحمال قال إن الشركة العامة للكهرباء كغيرها من مؤسسات الدولة تعاني فساد كبير فعدد الموظفين في الشركة عام 2011 ما يقارب 36 ألف موظف والآن العدد يقترب أن يتجاوز الـ 45 ألف.

وعلق على كلمة خالد شكشك في جلسة عامة لمجلس النواب في طرابلس وكشفه لملفات فساد كبيرة ، مبينًا أنه شاهد بنفسه على ملفات الفساد في الكهرباء وكل الشركات، مؤكداً على ضرورة محاكمة كل مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية