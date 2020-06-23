قيادي بجماعة الإخوان: دخول السيسي إلى ليبيا سيكون نهايته.. والجيش المصري لا يستطيع مواجهة كتيبة تركية واحدة

تعليقات
-
واضح انه شارب جرعة زائدة من المخدرات جعلته يصل لدرجة من الهلوثة تثير السخرية ولا احد يهتم بمثل هذا الامعة الواقع هو من يرد على كل الاخوان اين اردوغان بعد خطاب السيسى رغم انه يحب الظهور الاعلامى وهو يعرف ان رقبته تحت اقدام السيسى الذى ازله من قبل ودفن مرسى الذى وعده بالعودة للقصر وحبس مرشد عام الاخوان ربكم الاعمى يامحموء سبع سنين بيتناك فى السجن ماذا فعل له اردوغان والكل يعرف ان جيش الدعارة التركى تافه امام الجيش المصرى ولقد راى قادة الجيش التركى حجم القوات البرية اثناء الخطاب القوة الرابعة عالميا فى هذا المجال والسادسة عالميا فى البحرية وااجيش الاقوى فى المنطقة والتاسع عالميا وتركيا الثالث عشر فى تقييم دولى لايفهمه خروف غبى مثلك هذه هى قوة مصر وحدها اضف اليها قوى اخرى داعمة للجيش الوطنى فرنسا وروسيا واليونان وااسعودية والامارات اليس اردوغان الجبان محقا فى الاختفاء عن الانظار فهو فى مأزق حقيقى ان لم يكن قد انتحر مثل هتلر !!!
-
بعد خطاب السيسى السلطان المعتوه لبس السلطانية وحبسوه فى القصر بعد هياج وتكسير التحف فى القصر وامينة بتهديه رسمت خط احمر بين سرير وحفرة وقالت له تانا خطى العتبة تاتا خش سرت تاتا خش الحفرة !!! المعتوه محتاج محمود عبدالعزيز يشاركه فى محنته
-
ههههه. وهذا. شفته. بعينك. ياحيوان. ياحمار. هم. الأتراك. ما خلوا. إلا. ببعض. الظباط. طول. عمرهم. الأتراك. يحاربوا. بجنسيات. غيرهم. سوا. أكان. صربي. أوكراني. ويوناني. والآن. بمرتزقة. سوريين. وحتى. لما. يحاربوا. يحاربوا. في. نسوان.الكرديات.واللي.اخرعملية.قتل.فيها.47.عسكري.تركي.كلب.لاجيش.يخوف.بالفعل.هههههه
-
اصيب بالسعار بعد فشل السلطان المعتوه فى مخططه فى ليبيا وتحديد خط احمر عند سرت وبالتالى حرمان من النفط وخيبة فى انقرة قد تؤدى لسقوط المعتوه وذبج كلابه فى اسطنبول ومنهم هذا الكلب الغبى
-
المعتوه اردوغان مجرد كلب ترامب يستخدمه فى الاعمال القذرة فقط وبعدها يطرده كما حدث فى مواقف عدة منها خاششقى حيث استفاد من نباحه ترامب ووقع صفقة القرن مع السعودية وبعدها فى شمال سوريا حيث سيطر ترامب على النغط ومنح الروس قواعد عسكرية واعطى المعتوه بمبة وفى ليبيا سيخرج السلطان بالسلطانية على رايه ليدخل المورستان اى قرقارش بصحبة هذا المهبول
-
كتيبة تركية ياطياح سعد أمك /إستعد للسجن ياكلب ماعندك وين هارب
أضف تعليقـك