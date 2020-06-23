اللجنة الوطنية للسلامة تصدر بياناً تحذيرياً هاماً بشأن وباء كورونا

أصدرت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية تحذيراً هاماً للمواطنين بشأن فيروس كورونا، مشددةً على عدم تناقل الأخبار المشككة بوجود فيروس كورونا في ليبيا، مشيرة إلى أن تناقل مثل هذه الأخبار سبب في تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا.

وأهابت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والاخلاقيات البيولوجية لجميع المواطنين بضرورة التقيد والمداومة على اتباع الاجراءات الاحترازية المتعقلة بمجابهة انتشار وباء كورونا وكذلك التعليمات والارشادات الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجان ذات العلاقة والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات وتحاشي لمس منطقة العينين والأنف والفم إلا بعد غسل اليدين جيداً بالماء والصابون.

وشددت اللجنة في بيانها أن الحرص في الوقاية لا يكلف شيئاً بينما الاهمال هو باهض الثمن، مطالبةً المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى وتجنب المشاركة في المناسبات الاجتماعية والاكتفاء بالاتصال الهاتفي.

وأكدت اللجنة للمواطنين أن الوباء حقيقة، مطالبةً بعدم الالتفات للمقولات المغرضة والمشككة في قدرات المركز الوطني لمكافحة الامراض، مشيرةً إلى أن تناقل هذه المقولات أدى إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد وأن الوقاية خير من العلاج.

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