الجبل الأخضر .. إغلاق تام لجميع قاعات الأفراح و المناسبات

أعلنت

مديرية أمن الجبل الأخضر، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة قاعات الأفراح و المناسبات للحد من ظاهرة

التجمعات ومنع تفشى فيروس كورونا .

وبحسب

المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك “، فأن القرار صدر بناء على تعليمات مدير الأمن ورئيس الغرفة المشتركة

البيضاء لمكافحة كورونا، مبينا أنه يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمعات فى قاعات

الأفراح والمناسبات التى تؤدي إلى انتشار المرض .

وطالب

البيان المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وعدم خرق التعليمات، مؤكداً معاقبة

المخالفين من أصحاب القاعات .

